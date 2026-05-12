FUERTE INCENDIO EN SANTA ANA POR LLANTAS Y MALEZA

Un incendio de maleza se desató en el terreno ubicado en la esquina de la calle Querétaro con Circuito Hollywood, debido a unas llantas abandonadas que, al parecer, actuaron como una especie de “efecto lupa”. El fuego rápidamente se propagó por la gran cantidad de basura acumulada en el sitio, generando gran preocupación entre los vecinos, quienes intentaron sofocar las llamas con cubetas de agua, pero no lograron controlarlo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y el incendio fue controlado sin que las llamas alcanzaran los tanques de gas ubicados en una tortillaría cercana. Para sofocar el fuego, que amenazaba con extenderse a las viviendas cercanas, el cuerpo de bomberos llegó al lugar y logró contener el avance de las llamas con el apoyo de aproximadamente 10 mil litros de agua.

Los vecinos se mostraron preocupados debido a que el incendio comenzó a acercarse peligrosamente a las viviendas cercanas. A pesar de sus esfuerzos por mitigar el fuego con medios caseros, el incendio continuó propagándose hasta que llegaron los bomberos.