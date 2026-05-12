DISMINUYE LA PESCA EN CAMPECHE POR LA DEPREDACIÓN DE PRODUCTOS MARINOS

El titular del Instituto de Pesca de Campeche, Edward Ceballos Alejandré, confirmó que los volúmenes de pesca en el estado están registrando una disminución significativa debido a la escasez de productos marinos, fenómeno causado principalmente por la depredación de especies.

A pesar de que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) es responsable de los operativos de inspección y vigilancia en el litoral, Ceballos destacó que el Instituto está llevando a cabo una campaña de concientización entre los pescadores para evitar la captura de especies en veda.

Explicó que, aunque la vigilancia y control de las pesquerías es un tema federal, en el estado se están realizando mesas de trabajo con la participación de diferentes actores del sector pesquero, para abordar el problema y garantizar el cumplimiento de las normas.

Exhortó a los pescadores para que cuiden los recursos marinos, recordándoles que, al depredar las especies, se arriesgan a quedarse sin su principal fuente de sustento y enfatizó la necesidad de dar descanso a las especies como pescado, pulpo, camarón y cangrejo durante sus periodos de veda.