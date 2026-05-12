martes, mayo 12, 2026
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DENUNCIAN PREPOTENCIA DE AGENTE POLICIACO EN PARADERO DE CAMIONES

La página Las Nenis de Camp denunció por medio de sus redes sociales al agente policiaco identificado como L. García C., de acuerdo con el portanombre de su uniforme, por actuar de manera prepotente contra un ciudadano que caminaba con celular en mano en uno de los paraderos ubicados frente al mercado “Pedro Sáinz de Baranda”.

En su andar captó brevemente a peatones, a venteros ambulantes y a otros genízaros que dialogaban con unos civiles.

Bajo el argumento de que no es periodista, L. García amenazó con detenerlo si seguía grabando “a la gente y a los compañeros”, y le advirtió: “Deja de hacer eso”.

En su defensa, el aludido afirmó que en ningún momento le faltó al respeto y que está en la vía pública, pero el uniformado insistió en que dejara de grabar, y al final, la mamá le pidió que se calmara, porque “con los policías no se puede”.

Las Nenis de Camp aseveró: “A este policía, lo deben de correr por prepotente”.

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