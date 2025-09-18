Aún van a suceder fuertes sacudones a la clase política que se encuentra en el poder, y de lo que resulten las declaraciones y las investigaciones, se podría desmoronar ese mito que se ha conocido como 4T.

Gran sorpresa provocó entre los amigos de la tertulia vespertina la información de que dos de los hijos del expresidente Cabecita de Algodón tramitaron y obtuvieron amparos para evitar que sean detenidos por el escabroso tema del huachicol fiscal.

–“El que teme, debe, ¿no?, planteó de sopetón el bolero don Memín. Lo interesante será saber cuántos más están amparados y que nos platiquen también qué es exactamente lo que temen”.

–“Piensa mal y acertarás, expresó a su vez doña Chela. No es casualidad que hayan tramitado y obtenido de inmediato sus amparos a unas horas de que se anunciara que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, identificado como el líder del cártel de La Barredora, ya llegó a México luego que lo expulsaran las autoridades peruanas. ¿Acaso los hermanitos pejitos temen que sus nombres salgan en las declaraciones del exjefe policiaco?” cuestionó.

–“Nuestro país está viviendo momentos de severas turbulencias, expresó a su vez el senecto don Julián. Aún van a suceder fuertes sacudones a la clase política que se encuentra actualmente en el poder, y de lo que resulten las declaraciones y las investigaciones, se podría desmoronar ese mito que se ha conocido como 4T. Muchos políticos del terruño están temblando de miedo porque saben que recibieron dinero ilegal del huachicol durante las campañas” aseveró.

–“Hay versiones periodísticas que aseguran que durante las campañas de la Tía se recibió financiamiento procedente del huachicol, recordó el poeta Casimiro, y no dudamos que esto pueda confirmarse una vez que se conozcan las primeras declaraciones del líder de la Barredora. Coincido con mi gurú, el maestro Julián, en cuanto a que se vienen terremotos políticos que van a cimbrar la estructura del Gobierno”.

–“No veo muy interesada en el tema a la Emperatriz Claudia, y el senador Adán hasta se burló de su exsecretario de Seguridad cuando afirmó que si va cantar es porque sabe hacerlo. Creo que este compadrito del Peje es uno de los que van a caer próximamente” vaticinó el bolero don Memín.

–“Que no se metan con mi Cabecita de Algodón suplicó doña Chela. Si sus hijos son pillos, hicieron negocios ilegales y por eso tramitaron sus amparos, que paguen las consecuencias, pero que no toquen a mi expresidente porque eso sí me va a encaboronar mucho” masculló.

–“Que caiga quien tenga que caer, respondió de inmediato el bolero don Memín. ¡Ya basta de vivir en un país de corrupción e impunidades!” exclamó.