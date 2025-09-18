jueves, septiembre 18, 2025
Lo último:
Municipales

RECLAMAN CATORCENAS ATRASADAS Y VEGGIES HEALTH LOS DESPIDE; SE PLANTAN FRENTE A LAS OFICINAS Y DENUNCIAN QUE LA EMPRESA YA RECIBIÓ PAGOS DE PEMEX

Publicad0rTelemar

Ciudad del Carmen.- Al denunciar que Recursos Humanos y el representante identificado como Julio Reséndiz sólo les ofrecieron 3 mil pesos semanales, sin reconocerles las catorcenas pendientes, las cuales reclamaron, trabajadores fueron despedidos de Veggies Health de México, vinculada al clan Camargo Salinas, pese a que —según denunciaron— la empresa ya recibió transferencias de Pemex.

Por esa razón, los afectados se manifestaron hoy este jueves frente a las oficinas de la compañía comodataria, ubicadas en la calle 33, y revelaron que a los empleados de plataformas y embarcaciones les deben tres catorcenas y al personal de tierra cuatro.

“Venimos de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca, y eso (pago ofrecido) no alcanza ni para venir y sobre todo dejar a nuestras familias”, denunció uno de los manifestantes, y sostuvo que la situación es insostenible para decenas de trabajadores foráneos.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial sobre la protesta ni sobre los señalamientos de despidos injustificados.

También te puede gustar

Sindicato de los 3 Poderes iniciaría protestas contra gobierno de Pablo Gutiérrez Lazarus

Más de 280 mil alumnos saldrán de vacaciones de Semana Santa.

telemarwebmaster_gs2m70wg

Cerca de 2 mil cabezas de ganado han muerto por la sequía

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *