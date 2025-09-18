RECLAMAN CATORCENAS ATRASADAS Y VEGGIES HEALTH LOS DESPIDE; SE PLANTAN FRENTE A LAS OFICINAS Y DENUNCIAN QUE LA EMPRESA YA RECIBIÓ PAGOS DE PEMEX

Ciudad del Carmen.- Al denunciar que Recursos Humanos y el representante identificado como Julio Reséndiz sólo les ofrecieron 3 mil pesos semanales, sin reconocerles las catorcenas pendientes, las cuales reclamaron, trabajadores fueron despedidos de Veggies Health de México, vinculada al clan Camargo Salinas, pese a que —según denunciaron— la empresa ya recibió transferencias de Pemex.

Por esa razón, los afectados se manifestaron hoy este jueves frente a las oficinas de la compañía comodataria, ubicadas en la calle 33, y revelaron que a los empleados de plataformas y embarcaciones les deben tres catorcenas y al personal de tierra cuatro.

“Venimos de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca, y eso (pago ofrecido) no alcanza ni para venir y sobre todo dejar a nuestras familias”, denunció uno de los manifestantes, y sostuvo que la situación es insostenible para decenas de trabajadores foráneos.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial sobre la protesta ni sobre los señalamientos de despidos injustificados.