CAMPECHE SE CONVIERTE EN EL ESTADO MÁS VIOLENTO DEL PAÍS, POR UN DÍA

Por primera vez en su historia, Campeche ascendió al tristemente célebre Top de los Estados más violentos del país el viernes 8 de mayo de 2026, superando a entidades históricamente más afectadas por la violencia, como Guanajuato, Estado de México y Sinaloa. Según el reporte del Gabinete de Seguridad, el estado registró 5 homicidios dolosos, superando a Guanajuato, que solo reportó 2, y a Baja California con 2; así como al Estado de México con 3 y Sinaloa con 4.

Sin embargo, la cifra real de homicidios dolosos en Campeche ese día fue mucho más alarmante. Se registraron 9 asesinatos violentos, de los cuales 4 ocurrieron en Calakmul, 2 en Escárcega y 3 en San Francisco de Campeche. A pesar de estos datos, el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Layda Sansores, reportó solo 5 homicidios, omitiendo los 4 casos de Calakmul, que no solo fueron homicidios dolosos, sino también extremadamente violentos.

Lo anterior significa que el gobierno estatal que encabeza Layda Elena Sansores Sanroman maquilló las cifras para evitar que el estado fuera señalado como el más violento del país. La cifra recortada dejó en evidencia la aparente desconexión entre la realidad y los esfuerzos gubernamentales por mantener la imagen de un “Campeche Seguro”.

Fuente: Visión Política Noticias