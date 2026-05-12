CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EXIGEN PAGO PENDIENTE EN POR SERVICIO A EMPRESA

Con pancartas y consignas como “Servicio realizado, servicio pagado” y “El esfuerzo de Carmen se respeta”, contratistas y proveedores realizaron una manifestación frente al acceso principal de la empresa Protexa, ubicado en la zona de la Periférica Norte de Ciudad del Carmen, para exigir el pago de servicios que les adeudan desde hace más de dos años.

Daniel Reyes, uno de los protestantes, denunció que la empresa mantiene adeudos desde 2024 relacionados con combustible, mantenimiento y pagos pendientes a los trabajadores e indicó que a pesar de los múltiples intentos de acercamiento, la empresa no ha brindado ninguna respuesta ni solución a la deuda acumulada.

Explicó que han prestado servicios a Protexa durante años, realizando incluso inversiones para cumplir con los trabajos solicitados, lo que incluyó la compra de combustible, refacciones y mantenimiento de unidades. Sin embargo, mientras algunos proveedores habrían recibido pagos, otros siguen sin recibir recursos, lo que ha afectado gravemente la economía de los trabajadores y sus familias.

Los manifestantes advirtieron que la situación está impactando directamente en la economía local, ya que el no recibir pagos les impide cubrir salarios, combustible y otros compromisos básicos. A pesar de los intentos de comunicación a través de llamadas, correos y mensajes enviados desde hace meses, no han obtenido atención por parte de los directivos de la empresa. Aseguraron que continuarán buscando alternativas para exigir el cumplimiento de los pagos pendientes.