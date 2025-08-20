ABOGADO NIEGA QUE MARIO ÁVILA LIZÁRRAGA ESTÉ PRÓFUGO Y ASEGURA QUE NO ENFRENTA CARGOS EN MÉXICO

Los abogados de Mario Alberto Ávila Lizárraga rechazaron que el empresario se encuentre prófugo de las autoridades mexicanas o fuera del país, pese a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el abogado Roberto Keoseyan aseguró que su cliente permanece en México y no enfrenta cargos en territorio nacional. “Él está en México a la vista de todos, no tiene una sola acusación en nuestro país. No está acusado de nada”, declaró.

El defensor explicó que meses atrás, cuando Ávila Lizárraga buscaba renovar su visa, fue retenido en Houston por agentes federales estadounidenses, quienes lo interrogaron y retuvieron sus dispositivos electrónicos. Según relató, en esa ocasión le pidieron señalar a funcionarios de Pemex supuestamente involucrados en actos de corrupción, lo cual rechazó al asegurar no tener conocimiento de los hechos.

Keoseyan comentó que aparentemente habría una denuncia presentada por una ciudadana mexicana que lo involucra, aunque afirmó no tener certeza de ello. También cuestionó la solidez de las acusaciones de las autoridades estadounidenses, al señalar que no se han dado a conocer los nombres de todos los supuestos implicados.

El abogado subrayó que su cliente dejó Pemex en 2012, tras ser designado funcionario durante la administración de Felipe Calderón, y desde entonces no tiene relación con la operación de la petrolera.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mario Alberto Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa habrían conspirado entre 2019 y 2021 para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP), a cambio de obtener contratos que sumaron alrededor de 2.5 millones de dólares.