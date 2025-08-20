miércoles, agosto 20, 2025
PLEITO EN ELECCIÓN DE SECCIONAL FUE POR INTENTO DE IMPOSICIÓN DE HERMANA DE EXCANDIDATA A DIPUTADA: REGIDORA NUBIA

Al negar que sea la responsable de los gritos y empujones durante la pasada elección del comité seccional morenista en Cancabchén, la regidora Nubia Várguez Tec acusó a Verónica Ortiz de tratar de imponer a su hermana Delmi, lo que originó el conato de bronca y por lo cual la corretearon.


Recalcó que conoce a la excandidata a diputada local, pues “soy la esposa de su tío”, y que hasta ha convivido con ella, confirmó que pertenecen al mismo partido, Morena, por lo cual esta situación no debería ocurrir.


Recalcó que Verónica Ortiz llegó a la comunidad a tratar de imponer a su hermana Delmi en esta sección (408), pero en su intento menospreció a la población, donde no es bien vista y de donde es originaria, por lo cual fue sacada de la comunidad ese día.


“Yo apoyé a Vero Ortiz y le financié políticamente su campaña del 2018, que no se le olvide, y si está ahorita en donde está es gracias a mí y a la gente, porque nunca ha estado ni ha apoyado el activismo político-partidista”.


Várguez Tec relató que el día de la elección se le permitió inscribir a su hermana, a propuesta del abuelo, pero al ver que tenía poco apoyo empezó a argumentar que mi gente no estaba afiliada y que no necesitaba de la gente, y como no es bien vista aquí por temas personales, no aceptaron su exigencia. “Cancabchén no es agresivo, pero ya vieron que si se le busca lo encuentran”, sentenció.

