miércoles, agosto 20, 2025
Lo último:
Locales

JOVEN ES HALLADO SIN VIDA EN PREDIO DE LA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ

Publicad0rTelemar

Un joven de aproximadamente 26 años fue encontrado sin vida dentro de un predio en la colonia Ampliación Josefa Ortiz, lo que eleva a 56 los casos de suicidio registrados en Campeche en lo que va del año.

El hecho se registró en la calle Narváez, en el cruce con calle 3 y Reyes Heroles, donde conocidos del fallecido dieron aviso al número de emergencias al descubrir la escena. Un familiar relató que desde el día anterior el joven había ingerido bebidas alcohólicas y atravesaba un cuadro depresivo, lo que lo llevó a tomar la decisión de privarse de la vida mediante el método de suspensión.

Paramédicos del SAMU acudieron al lugar, pero al realizar la valoración confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acordonaron el área en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

También te puede gustar

EXIGEN A PEMEX QUE PAGUE YA A SUS PROVEEDORES, SOBRE TODO DE CARMEN PORQUE ESTÁN EN RIESGO DE QUIEBRA

Publicad0rTelemar

Incrementa el precio de la gasolina más de un peso por litro

telemarwebmaster_gs2m70wg

APARATOSO ACCIDENTE ENTRE TAXI Y VEHÍCULO PARTICULAR EN EL CENTRO HISTÓRICO

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *