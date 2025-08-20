JOVEN ES HALLADO SIN VIDA EN PREDIO DE LA AMPLIACIÓN JOSEFA ORTIZ

Un joven de aproximadamente 26 años fue encontrado sin vida dentro de un predio en la colonia Ampliación Josefa Ortiz, lo que eleva a 56 los casos de suicidio registrados en Campeche en lo que va del año.

El hecho se registró en la calle Narváez, en el cruce con calle 3 y Reyes Heroles, donde conocidos del fallecido dieron aviso al número de emergencias al descubrir la escena. Un familiar relató que desde el día anterior el joven había ingerido bebidas alcohólicas y atravesaba un cuadro depresivo, lo que lo llevó a tomar la decisión de privarse de la vida mediante el método de suspensión.

Paramédicos del SAMU acudieron al lugar, pero al realizar la valoración confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acordonaron el área en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.