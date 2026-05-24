PAREJA ES ASALTADA A MANO ARMADA EN LA PISTA DE LA 10 DE MAYO; LES ROBAN MOTOCICLETA

Una pareja denunció haber sido víctima de un violento asalto la noche de ayer en la pista de la colonia 10 de Mayo, en Escárcega. De acuerdo con el testimonio de la joven afectada, alrededor de las 10:30 de la noche se encontraban en las gradas cercanas a la piscina cuando fueron interceptados por dos sujetos con pasamontañas que presuntamente llegaron desde el ejido La Chiquita a bordo de una motocicleta.

Los delincuentes amenazaron a la pareja con armas de fuego y exigieron las llaves de la motocicleta, mientras la joven mantenía una llamada telefónica con sus familiares. Según el relato, uno de los asaltantes realizó disparos para obligarlos a entregar sus pertenencias, por lo que ambos corrieron del lugar; durante la huida, la joven sufrió un esguince. Los responsables lograron llevarse la motocicleta, una cartera con identificaciones y dinero, además de un teléfono celular. Posteriormente, los afectados presentaron una denuncia ante la Vicefiscalía General de Justicia en Escárcega, donde la joven también acusó presuntas burlas y comentarios inapropiados por parte de una persona que los atendió.