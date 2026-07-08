OBISPO JOSÉ GONZÁLEZ OFICIÓ MISA EN EL CEMENTERIO PARA DAR ÚLTIMO ADIÓS A FRANCISCO Y EDITH

En un ambiente de profundo dolor, familiares, amigos y habitantes de la comunidad de Conquista Campesina despidieron este miércoles a Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, la pareja que fue as£s¡n@da recientemente en la comunidad rural “La Chiquita”, en el municipio de #Escárcega.

Durante el sepelio, el obispo de la Diócesis acompañó a los seres queridos de las víctimas y ofreció palabras de consuelo y esperanza, al tiempo que elevó una oración por el eterno descanso de la pareja y por la fortaleza de sus hijas y familiares.

La ceremonia se realizó en el panteón de Conquista Campesina, donde decenas de personas dieron el último adiós entre muestras de tristeza e indignación por el cr¡m£n que conmococionó a la región.

Descanse en paz, Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao.

Video: Vargas Noticias.