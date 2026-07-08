“NO HAY NINGUNA FOSA CLANDESTINA EN CAMPECHE”: VÍCTOR SARMIENTO

El secretario de Gobierno de Campeche, Víctor Sarmiento Maldonado, negó categóricamente la existencia de fosas clandestinas en el Estado, y aseguró que desde el primer momento se brindó atención psicológica a las hijas de la pareja encontrada sin vida en Escárcega.

El funcionario lamentó la pérdida de los 2 ciudadanos campechanos que han sido víctimas de homicidio -Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, cuyo hallazgo fue confirmado por la Fiscalía General del Estado-.

“Absolutamente lo niego, no hay ninguna fosa. Una única ocasión en la historia de este pueblo se ha encontrado una fosa, que fue la de Laureles, de ahí no se ha vuelto a encontrar jamás una sola fosa”, aseguró.

Agregó que trabajan varias líneas de investigación en coordinación con la Mesa de la Paz, y que las autoridades mantienen atención psicológica a las hijas de la pareja.