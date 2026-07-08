DETIENEN A MUJER PRESUNTAMENTE RESPONSABLE DEL HOMICIDIO DE “EL PETACAS” EN CAMPECHE

Bertha “N” fue detenida este miércoles 7 de julio mediante una orden de aprehensión al ser señalada como la presunta responsable de ultimar a balazos a Julio C.C.Q., alias “El Petacas”, en abril de este año dentro de un lavadero de la colonia Ampliación Esperanza.

Según investigaciones, “El Petacas” ya había recibido amenazas a través de presuntas narcomantas, una de ellas hallada el 25 de mayo de 2025 en la calle Emiliano Zapata, proveniente de la colonia 20 de Noviembre. La detención de Bertha “N” se fundamenta en un video de seguridad del local que la identifica entrando vestida de negro y disparando a quemarropa contra la víctima.

La mujer fue localizada y asegurada en el barrio de Santa Ana y quedó a disposición del Juez de Control desde el martes, quien definirá su situación jurídica por homicidio calificado. Además, autoridades ministeriales investigan la posible implicación de la detenida en otro delito de alto impacto, cuyos detalles se mantienen bajo reserva.