“HAY DINERO PARA CAMPAÑA, NO PARA LUZ” Y “RECUERDEN QUIÉN RECHAZÓ A PEMEX”, LE REPROCHAN A HINOJOSA

Circula en Redes.- “Chamaco mocoso”, “Utilizar el perfil de la gobernadora para hacerte campaña, sólo alguien tan desesperado para hacerse notar”, “Recuerden quién no quiso las oficinas de Pemex en Carmen” y “Eso, gastando en campaña pero no pa’la luz”, fueron algunas reacciones de cibernautas al video que el secretario del Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, publicó en las redes de la gobernadora Layda Sansores, quien lo aplaudió, para quejarse de la “fórmula maldita” fiscal.

En muestra clara de que se trata de campaña adelantada disfrazada de reclamo, otro cibernauta escribió: “Hay que denunciar a la persona que está detrás de las redes de la gobernadora. Está atentando en contra del Movimiento de Regeneración Nacional y los principios de la 4T. Basta de soportar estas estrategias que sólo representan politiquería”.

Y para patentizar que la Administración de Layda Sansores ha significado retroceso y políticas públicas mal planificadas, uno más puntualizó: “Lo malo de Campeche es todo hacen al revés”.