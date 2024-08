IRREGULARIDADES POR 24 MDP ENTRE SDA Y BIENESTAR: CONTRALORÍA

La secretaria de la Contraloría, María Eugenia Enríquez Reyes, reveló que han emitido más de 200 observaciones y que las secretarías de Desarrollo Rural y de Bienestar son las que tienen irregularidades por más de 17 millones de pesos y 7 millones de pesos, respectivamente.

Durante su comparecencia ante los legisladores locales, reveló que las secretarías con mayor número de observaciones son la de Modernización Administrativa, con monto de un millón 524 mil 630 pesos; de Educación, un millón 669 mil 777 pesos; Desarrollo Agropecuario, 17 millones 125 mil 50 pesos; y de Bienestar, 7 millones 193 mil 223 pesos, entre otras.

“Son montos que están siendo solventados, o sea, todavía no concluye la revisión que estamos realizando. No quiero dar montos y más detalle, porque creo que mis compañeros se van a asustar”.

“Es lo que hemos observado, pero la mecánica es sana porque lo detectamos y van remitiendo la documentación y la información, no estoy hablando tampoco que sea un detrimento patrimonial, porque a veces damos números en las auditorías o en las revisiones y entonces causa un impacto, pero es el monto que revisamos”, expuso.

No estoy diciendo que ese monto es el que se distrajo o que lo tuvo el servidor público de manera ilegal, ¿no?, o que tiene un enriquecimiento ilícito, no, no, no, es el monto que estamos observando, pero lo principal es la falta de documentación y la entrega oportuna y adecuada de lo que es el de solicita, recalcó Enríquez Reyes.

