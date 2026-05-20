SANTORAL GUINDA

Ya solo falta que nos digan que el comité de elecciones y de selección de candidatos guindas estará a cargo del obispo y de una comisión del Santo Oficio para revisar que todos sean impolutos y virtuosos…

Doña Chela llegó muy preocupada a la reunión vespertina con sus amigos. Se notaba inquieta y revisaba a cada rato su teléfono celular. Parecía que estaba esperando la llamada de alguien importante.

–“Déjenme decirles –se dirigió con solemnidad a sus amigos—que ya estoy preparando mis documentos para dedicarme de lleno a la política. He descubierto que, con base en los nuevos lineamientos del Partido Guinda, cumplo con todos, pero con absolutamente todos los requisitos, ya que soy una persona honorable, impecable, alejada de hechos de corrupción y con una trayectoria incorruptible en el servicio público”.

–“Oye comadrita, le preguntó don Memín levemente asustado. ¿No estará usted delirando a consecuencia de esta ola de calor infernal que seguramente debilitó sus neuronas y la condujo a los estadios de la locura o de la demencia?”

–“¡Para nada!, respondió la sexagenaria exburócrata estatal. Ya escuché los discursos de la nueva lideresa nacional del partido gobernante, y también lo que dijo al respecto la señora presidenta, y considero que yo reúno todos los requisitos de honorabilidad que están exigiendo y por tanto merezco ser una de sus candidatas, de manera que lo designo formalmente a usted como mi estratega de campaña para empezar a recabar el apoyo ciudadano”.

–“¿Qué no decía usted que jamás se iba a afiliar al partido guinda que tanto nos ha decepcionado?, le preguntó con sorna el viejo Julián. ¿Tan desesperada está por acabar con su muy buena reputación que ahora quiere incorporarse a las filas de los que más han dañado a nuestro país y a nuestro Estado?”

–“La exhorto, emplazo, convoco e invito a reconsiderar su decisión, expresó el poeta Casimiro. No debe usted dejarse guiar por esos discursos falsos que solo pretenden engañarnos, diciendo que ahora ya no van a aceptar a corruptos en sus filas. Con decirle que hasta al peleador Travieso lo rechazaron por su mala reputación. Pero lo que no nos dicen es qué van a hacer con toda esa bola de corruptos que tienen adentro. ¿De qué sirve meter una o dos manzanas sanas a un costal en donde todas las frutas ya están podidas?” cuestionó.

–“Comadrita con ese tipo de discursos que se están mandando los dirigentes guindas, ya solo falta que nos digan que el comité de elecciones y de selección de candidatos estará a cargo del obispo y de una comisión del Santo Oficio para revisar que todos sean impolutos y virtuosos. Hasta parece que en lugar de lista de candidatos nos van a presentar a un santoral guinda, lástima que ahora todo ese partido esté lleno de diablos, judas y malandros”.

–“Pues será el sereno, pero voy a insistir en postularme, y como ustedes bien han sugerido, iré de inmediato a solicitar la bendición del obispo para enarbolar esta nueva causa, que es la salvación de los pecadores que se encuentran en las filas del partido oficial. Espero que haya suficiente agua bendita para bañarlos a todos y redimirlos de sus numerosas y variadas faltas a la moral y a las buenas costumbres” aseveró.