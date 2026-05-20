PESCADORES PIDEN AYUDA A LA COMISIÓN DE PESCA DEL CONGRESO PARA QUE LOS INDEMNICE PEMEX Y LES DEN APOYO POR BAJA CAPTURA

-“DESDE HACE 2 MESES EL DERRAME AHUYENTÓ A LAS ESPECIES DE ESCAMA, PERO LOS GOBIERNOS NO DICEN NADA”

San Francisco de Campeche.- Pescadores encabezados por José del Carmen Uicab Fernández, presidente del Comité de San Román, acudieron al Congreso del Estado a solicitar a legisladores de la Comisión de Pesca les ayuden a conseguir el acercamiento con Pemex, el Gobierno del Estado y la Federación, para que se les indemnice por daños ocasionados por el derrame de crudo y les entreguen apoyos por baja captura.

Adelantó que pedirán aumento al monto del apoyo por baja captura, que es de 4 mil pesos al año, pues lo merecen los pescadores, y ahora tienen el agravante de la contaminación petrolera, que desde hace 2 meses ahuyentó a las especies de escama, lo que, criticó, los gobiernos no informan.

En cuanto a si afecta la crisis financiera anunciada por la gobernadora, José Uicab expuso que es problema aparte respecto a Pemex, con quien no debe haberlo, pues si la presidenta Claudia Sheinbaum manda petróleo a Cuba, cómo va a ser posible que no le dé nada a los pescadores campechanos, que son 8 mil 500 a nivel estatal, de los cuales 4 mil son de la ciudad capital.

En cuanto a una fecha estimada para la reunión con Pemex, dijo que le pidieron al director de Pesca que sea lo más pronto posible, pues saben que hubo una en Carmen y por eso alzaron la voz.