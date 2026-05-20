MUJER IRRUMPE EN EL CONGRESO; ACUSA A SOBRINO DE MAGISTRADO DE QUERER QUITARLE SU CASA

Una mujer, acompañada de otra persona, ingresó durante la sesión del Congreso del Estado para solicitar una audiencia, al asegurar que enfrenta una demanda y que intentan quitarle su vivienda.

La ciudadana señaló que la acción en su contra es promovida por un sobrino del magistrado José Antonio Cabrera Mis, por lo que acudió al recinto legislativo para exponer su caso.

Durante el incidente, la diputada Marisela Flores Moo le indicó en reiteradas ocasiones que sería atendida al concluir la sesión. Sin embargo, la mujer insistió en que no la iban a atender.