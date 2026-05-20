“¿Y YO POR QUÉ?”, RESPONDE ROSA ICELA RODRÍGUEZ A LA PREGUNTA DE DÓNDE ANDA RUBÉN ROCHA

A la salida de un evento oficial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respondió: “¿Y yo por qué?”, cuando le preguntaron dónde anda Rubén Rocha Moya, y al comentario de que la Segob es la encargada de hablar con los gobernadores, intentó recomponer y eludir: “No he recibido ningún llamado de nada… vinimos a hablar hoy de desaparecidos”.

A la interrogante de si hay algún llamado al gobernador con licencia, respondió: “No hago llamados… Ya lo dijo la presidenta en la mañanera, hay investigaciones ¿no? Yo me limito a lo que dijo en la conferencia”.

Ante esto, el analista político Juan Ortiz cuestionó: “¿Qué le responderías a la secretaria de Gobernación? Si le toca, ¿no?”.