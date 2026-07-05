PURIFICADORAS QUE VENDEN AGUA MUY BARATA PODRÍAN INCUMPLIR NORMAS, ADVIERTE COPRISCAM

Ciudad del Carmen.-El coordinador regional número 3 de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (COPRISCAM), Jorge Damas Pech, advirtió que las purificadoras de agua que operan de manera irregular deberán regularizarse para cumplir con las normas oficiales 201 y 251, que regulan el manejo y proceso de purificación del agua.

Señaló que las purificadoras que ofrecen agua a precios muy bajos podrían no estar cumpliendo con la infraestructura y los requisitos sanitarios establecidos, por lo que forman parte de las verificaciones que realiza la autoridad.

Agregó que el registro de estos establecimientos puede realizarse en línea y que durante las inspecciones se revisa si cumplen con la normativa, con el objetivo de disminuir el número de purificadoras que operan de forma irregular.

Asimismo, exhortó a la población a reportar cualquier materia extraña que detecte en el agua de los garrafones para que la autoridad sanitaria pueda intervenir.