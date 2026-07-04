CIRCULA EN REDES: TRAS EXIGIR INFORME A EU SOBRE CAPTURA DEL MAYO Y OBTENERLO, SHEINBAUM APLAZA POSTURA: LORET DE MOLA

-“¿DÓNDE QUEDÓ LA SOBERANÍA? Y ¿DÓNDE QUEDÓ EL HIMNO NACIONAL?”

Durante una transmisión para el medio Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum no quiso responder sobre las fotos de cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue s3cu3strado y llevado a Estados Unidos, y tampoco a que el FBI admitió que estuvo involucrado en ese operativo, pues prefirió anunciar que la próxima semana hablará del tema.

Precisó que los referidos hechos ocurrieron durante la presidenta de Joe Biden, por lo cual la mandataria, quien junto con AMLO exigieron al Gobierno norteamericano un informe completo del caso, no puede culpar a la ultraderecha americana de querer dañar a Morena. “¿Dónde quedó la soberanía?, ¿dónde quedó el Himno Nacional?”, preguntó con ironía.

Luego, en el video aparecen segmentos tanto del expresidente López Obrador como de Sheinbaum Pardo recalcando que Estados Unidos no había enviado informe completo sobre la captura y traslado de “El Mayo”, e inmediatamente una entrevista telefónica con el periodista Luis Chaparro, quien reveló el comunicado del FBI, precisó que el operativo norteamericano fue llamado “Operación Reyes del Aire” y que fue altamente complejo, secretivo y atrevido.