CAMPECHE: LA CONFIANZA NO SE HEREDA, NI SE COMPRA NI SE IMPROVISA, SINO SE GANA CON RESULTADOS, TRABAJO CONSTANTE Y HECHO: ARCE

-“El Estado atraviesa un momento decisivo que exige congruencia, responsabilidad y capacidad para construir acuerdos a favor del bien común”

Al señalar que Campeche atraviesa un momento decisivo que exige congruencia, responsabilidad y la capacidad de construir acuerdos en favor del bien común, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Paúl Alfredo Arce Ontiveros, destacó que “quienes formamos de un proyecto sólido, sabemos que la confianza no se hereda, no se compra y tampoco se improvisa, sino se gana todos los días con resultados, trabajo constante y hechos que hablan por sí mismos”.

Lo anterior, al participar en la toma de protesta de la directiva de la Confederación Mexicana Independiente de Trabajadores (CMIT) para el periodo 2026-2029, donde felicitó a los integrantes del Comité Ejecutivo encabezado por Antonio Rocher, y refrendó el compromiso de su partido con el sector laboral del Estado.

Arce Ontiveros señaló que frente a la descalificación o la confrontación, la mejor respuesta siempre será el trabajo bien hecho, la eficiencia, el orden y la auténtica sensibilidad hacia las necesidades de nuestra gente, y enfatizó que las y los trabajadores de Campeche representan uno de los mayores activos de nuestro Estado, pues con su talento y esfuerzo impulsan el desarrollo económico y el bienestar de miles de familias.

El legislador expresó su confianza en que la nueva dirigencia de la CMIT sabrá privilegiar el diálogo, el respeto institucional y la construcción de acuerdos que fortalezcan los derechos y las oportunidades de las y los trabajadores.

“Les deseo una gestión exitosa, con unidad, visión y firmeza para enfrentar los retos que vienen, con la convicción de trabajar por un Campeche más justo y de oportunidades”, concluyó.