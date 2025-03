INTERESES MUY FUERTES EN MORENA POSTERGARON APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL NEPOTISMO: ARMENTÍA

Quedó exhibida la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la aprobación hasta el 2030 de la ley contra el nepotismo, que en Campeche debe aplicar ya la gobernadora Layda Sansores con su sobrino, funcionarios y gente cercana al Gobierno, afirmó el coordinador parlamentario de MOCI en el Congreso del Estado, Pedro Armentía.

Recalcó que en nepotismo está vigente en Campeche, lo cual es una vergüenza, una lástima, y aquí en Campeche lo vivimos, no es un tema del pasado, sino una realidad, pues lo hay no precisamente en cargos, sino en personas que no los tienen y se ostentan en tomar decisiones de un Gobierno, aseveró el mocista.

Afirmó que postergar la normativa es un desacato a la mandataria federal y a los lineamientos de Morena, y eso habla de ¿a quién están protegiendo?, ¿a qué grupos piensan beneficiar?, ¿a qué le tienen miedo?

Armentía López añadió obviamente hay intereses muy fuertes dentro de Morena, de las cúpulas y grupos de poder, que no permitieron la entrada en vigor de dicha ley como lo propuso la presidenta y ponen de pretexto al Partido Verde, pero no somos ingenuos, porque fue una decisión de los presidentes de las cámaras de Diputados y senadores para pasarla al 2030.