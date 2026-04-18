PESCADOR PIERDE LA VIDA TRAS VOLCAR SU EMBARCACIÓN

Un pescador perdió la vida luego de que la embarcación en la que se encontraba se volcara a causa del fuerte oleaje mientras realizaba labores en altamar, durante la madrugada de este sábado 18 de abril. La víctima fue identificada como Delmar López, conocido como “El Gato”, de 62 años de edad y originario de la colonia Manigua; de acuerdo con los primeros reportes, había salido a pescar acompañado de otros dos tripulantes, quienes lograron sobrevivir tras ser sorprendidos por condiciones adversas en el mar.

Horas más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, el cuerpo fue recuperado por otra embarcación y trasladado a tierra. Posteriormente, fue llevado a su domicilio ubicado en la calle Independencia, entre Constitución y Juan de la Barrera, en la colonia Manigua, donde es velado por familiares y seres queridos.