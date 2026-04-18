CARMEN: ¡DE LA BONANZA AL COLAPSO! VENTAS EN EL AFA SE DESPLOMAN HASTA EN 80% TRAS LA SEMANA SANTA, REPORTAN

Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios del mercado público “Alonso Felipe de Andrade” (AFA), señaló que tras la buena racha registrada durante el periodo vacacional de Semana Santa, las ventas han registrado una fuerte caída de hasta el 80 por ciento, lo que ha generado preocupación entre los comerciantes.

Explicó que aunque la actividad comercial repuntó durante las dos semanas de vacaciones, al concluir este periodo la afluencia disminuyó considerablemente, dejando actualmente las ventas en apenas un 20%, incluso en áreas básicas como carnes, pollo y pescado.

Pese a este panorama complicado, los locatarios continúan abriendo sus negocios diariamente al depender completamente de sus ventas para sostener la economía de sus hogares, por lo cual vender un par de zapatos, una prenda al día o un artículo permite seguirnos sosteniendo, expresó.

Simón Díaz confió en que la situación pueda mejorar hacia finales de mes con celebraciones como el Día del Niño y el Día de las Madres, fechas que tradicionalmente generan mayor movimiento económico.

Añadió que también se mantienen expectativas positivas ante eventos como el Mundial, que podría impulsar la venta de productos relacionados y beneficiar al comercio local en general.