“SI NO ES PRECAMPAÑA, ¿QUÉ ES?”: USUARIOS ACUSAN PINTAS, PROMOCIÓN Y POSIBLE VENTAJA POLÍTICA DE LIZ HERNÁNDEZ

La declaración de la secretaria de Gobierno de Campeche, Liz Hernández, quien aseguró que no existen actos anticipados de campaña y que sus actividades son únicamente eventos protocolarios, provocó una oleada de críticas en redes sociales, donde ciudadanos expresaron molestia, desconfianza y rechazo ante lo que consideran una promoción evidente.

La inconformidad se centra en la presencia constante de su nombre e imagen en distintos puntos del estado. “Pase por cuatro calles diferentes y está su figura pintada con aerosol”, comentó un usuario, mientras otros señalaron que “ya están las siluetas en varias partes” y que incluso “andan pintando casas con su nombre”. También se mencionó que “todos los paraderos tienen una imagen de ella” y que en carreteras como la de Escárcega se observa propaganda visible, lo que alimenta la percepción de una campaña anticipada.

El malestar también gira en torno al impacto en espacios públicos y privados. “Están grafiteando toda la ciudad”, “¿por qué hay varios muros con su cara con su nombre?” y “no respetan ni las casas”, fueron algunos de los reclamos. Incluso se compartieron imágenes de bardas con pintas y mensajes alterados, lo que incrementó la polémica. Para varios usuarios, estas acciones no solo afectan la imagen urbana, sino que representan una imposición visual constante.

Otros comentarios apuntaron a una estrategia sostenida en el tiempo. “Lleva más de tres años en campaña”, escribió un internauta, mientras otro aseguró que “sus fotos están en cada esquina”. También hubo quienes afirmaron que “a leguas se ve que está haciendo campaña antes de tiempo en todos los municipios”. Esta percepción refuerza la idea de que existe una intención de posicionamiento previo a los tiempos electorales.

Las críticas también incluyeron cuestionamientos sobre el uso de recursos. “Primero usan dinero del Ayuntamiento en eventos y luego dicen que no es campaña”, expresó un usuario, mientras otro señaló que “sus eventos protocolarios son para no campañas anticipadas”. Estas opiniones reflejan sospechas sobre el origen del financiamiento y la legalidad de las acciones.

En el debate digital también surgieron posturas más duras contra la clase política. “Para ser político tienes que ser mentiroso, cínico y sinvergüenza”, escribió un usuario, mientras otros manifestaron su rechazo abierto a ciertos partidos y actores políticos. Algunos incluso advirtieron que estas prácticas influirán en su voto o en su decisión de no participar.

Sin embargo, también hubo comentarios que señalaron interpretaciones legales, indicando que mientras no se solicite el voto de manera directa, estas acciones podrían no constituir una falta electoral, lo que evidencia la complejidad del tema y la falta de consenso entre la ciudadanía.