OCULTÓ PEMEX EL DERRAME EN EL GOLFO Y QUEDA IMPUNE CON LA SANCIÓN A 3 FUNCIONARIOS; APOYOS A PESCADORES ES INSUFICIENTE

Un total de 42 organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace México, el Cemda y la Alianza Mexicana Contra el Fracking, denunciaron que aunque el Gobierno Federal reconoció el ocultamiento del derrame de Pemex que afectó más de 900 kilómetros de litoral en el Golfo de México, la empresa petrolera sigue sin asumir su responsabilidad institucional.

Aunque tres funcionarios fueron separados de su cargo por negar la fuga del ducto Old AK-C, las organizaciones señalaron que se sanciona la mentira, no el daño ambiental, además de que la válvula principal no se cerró hasta 8 días después de detectarse la fuga, ocurrida el 6 de febrero, y Pemex aún no reporta el volumen exacto de hidrocarburo derramado.

“Sin un dato oficial del volumen no existe una base seria para dimensionar el daño, evaluar la respuesta ni calcular la reparación”, advierten los firmantes.

El Gobierno ha anunciado apoyos por 30 millones de pesos para pescadores, pero las organizaciones subrayan que éstos no sustituyen la reparación integral, no compensan la pérdida de ingresos ni restauran manglares y arrecifes.

Entre las exigencias al Gobierno Federal y Pemex destacan: informar el volumen total derramado; transparentar el costo total de atención, limpieza y remediación; presentar un plan integral de restauración ambiental y asumir la responsabilidad institucional por los daños.

Además, las autoridades desacreditaron a la sociedad civil, que terminó teniendo razón, y han retrasado el acceso a la justicia ambiental, mientras las comunidades y pueblos indígenas también criticaron la dilación pues sus denuncias presentadas hace 1 mes aún no han sido admitidas a trámite.

“Este derrame no es un hecho aislado, sino otra expresión del costo real del modelo fósil en México”, concluyeron las organizaciones.