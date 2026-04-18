“VIVIMOS BAJO PERSECUCIÓN Y SE BUSCA ACALLAR LA VERDAD”: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

En el paraninfo Ricardo Michel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, durante la segunda Cumbre Mundial de la Voz, el periodista Jorge González Valdez denunció un escenario de persecución y hostigamiento contra su persona y contra el gremio en México, particularmente en Campeche. Ante panelistas y asistentes internacionales, señaló que el papel del Ombudsman en el país dista de garantizar la defensa de los derechos, mientras que él ha sido objeto de agresiones constantes mediante instituciones como la Fiscalía y otros órganos estatales, lo que —afirmó— ha impactado su integridad física, moral y económica.

En el marco del encuentro, los panelistas llamaron a la unidad de periodistas de distintos países para defender los derechos fundamentales, postura que fue respaldada con un nutrido aplauso. Se advirtió que en contextos donde se vulneran las libertades de reunión, expresión y prensa, la democracia enfrenta un riesgo grave. En ese sentido, se expuso que el caso de agresión contra González Valdez refleja el nivel de confrontación con el periodismo por parte del poder, al señalar directamente a la gobernadora Layda Sansores San Román, a quien atribuyó una persecución prolongada en su contra, acompañada de acciones legales y administrativas que, dijo, buscan silenciar su voz.

El periodista Jorge González sostuvo que el uso de tribunales electorales, medidas administrativas y juicios civiles por daño moral se ha convertido en una vía de presión contra periodistas, en procesos que consideró alejados de la norma. Añadió que esta situación no solo afecta su labor, sino también su patrimonio y estabilidad financiera, al tiempo que genera un clima de zozobra en el ejercicio periodístico a nivel nacional.

Finalmente, reiteró el llamado a la solidaridad y a la organización colectiva para enfrentar los intentos de censura, al advertir que el miedo al periodismo se traduce en intentos por ocultar la verdad, por lo que insistió en mantener la unidad del gremio como principal defensa ante estas agresiones.