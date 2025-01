EXHIBEN A EMPLEADA DEL ISSSTE COCINANDO EN SU OFICINA

ES MAMÁ DE LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS

La denuncia anónima acompañada con una foto como prueba, dejó al descubierto que una empleada, quien, según se presume es la mamá de la jefa de Recursos Humanos cocina en su oficina, supuestamente para el delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Delegación Campeche, como pago de favores.

La “informante” expuso que acudió a las oficinas del Issste para solicitar información sobre la bolsa de trabajo, pero recibió groserías y malos tratos de una empleada administrativa.

Al reportar lo ocurrido a otro empleado, éste le aconsejó no meterse con ella, pues es mamá de la directora de Recursos Humanos y ambas son cercanas al partido Morena, por eso todos los días utiliza su jornada laboral para preparar exóticos platillos al delegado de la institución.

En su denuncia, la inconforme expuso: “La señora es trabajadora del Issste de Campeche, y me acerqué a pedir información, que me asesore, y me contestó groseramente que ella no es módulo de información, que antes de ir debo saber con quién quiero hablar. Le dije gracias y disculpe”.

Fui, continúa, a llevar documentos para la bolsa de trabajo y a decir lo que me sucedió, pero me piden no meterme con ella, pues es la mamá de la jefa de Recursos Humanos y son intocables, que ya han dado base a 4 hijos y, claro, es allegada al sindicato del partido oficial.

“Cuando me retiraba, al pasar por la oficina de la señora, cuál fue mi sorpresa al encontrarla ¡cocinando! Así es, haciendo tortillas en su escritorio. Le cocina al delegado como pagos de favores. No cabe duda que este Gobierno está de mal en peor. Busco que mi denuncia sea anónima por represalias”, finaliza.