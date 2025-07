A FUEGO LENTO

Esta es una PERLA NEGRA de cómo se gobierna en Campeche y debe ser objeto de su atención, Sra. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de su indignación y acción inmediata.

LIBERTAD DE VIOLACIÓN

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Mi reconocimiento a la Presidenta Constitucional de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por su extraordinaria solidaridad de género y militancia con nuestra gobernadora Layda Sansores, al exigir que se revise el TEMA CAMPECHE respecto a la campaña de censura, veto y plena violación a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN que —de acuerdo con quienes ayer ejercieron este privilegio en una democracia sin límites de calificativos— hoy muestran su lado intolerante con el poder a sus pies.

Es digno de reconocer la inmediata empatía de la SECRETARIA DE LA MUJER, CITLALLI HERNÁNDEZ, al arropar a su amiga gobernadora y acuñar en el escenario el innovador delito de VIOLENCIA DE ESTÉTICA, esperando su inmediato registro para evitar plagios en la defensa de la dignidad, honorabilidad y vulnerabilidad de la siempre agredida Laydita.

Sería un acto de mezquindad no mencionar a la líder nacional de MORENA, LUISA ALCALDE LUJÁN, quien de inmediato ofreció una CONFERENCIA MAGISTRAL sobre el asunto de “LESA VANIDAD”, lanzando la consigna guinda de no permitir ningún señalamiento a mujeres cuando sean objeto de críticas periodísticas y no de halagos.

Todo esto sería una gran demostración de SORORIDAD MORENISTA sin precedentes en favor de Layda Sansores, para justificar las agresiones físicas contra DON PIRAÑA —Jorge González Valdez—, negarle su derecho a expresarse, y castigarlo —cuál Santa Inquisición— despojándolo públicamente de sus bienes y derechos humanos en el CIRCO TEATRO BESTIAL “EL MARTES DEL JAGUAR”, foro de LIBRE TOLERANCIA PARA INSULTAR, OFENDER Y SEMBRAR ODIO SIN LÍMITES.

Lo realmente increíble es escuchar, en contraparte, la DOLOROSA DENUNCIA de la señora LIZBETH RODRÍGUEZ, madre de una joven estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche, quien fue VÍCTIMA DE UNA VIOLACIÓN TUMULTUARIA cometida por tres estudiantes de la misma universidad, militantes de MORENA y “sobrinos” de la tía Layda.

La denuncia valiente de la víctima y su madre se presentó el 15 de abril de este año, dando nombre y dirección de los acusados. Hasta la fecha, el Fiscal del Estado, JACKSON VILLASIS, no ha ejecutado la ORDEN DE APREHENSIÓN contra los autores guindas de este abominable acto.

En una denuncia pública, la madre de la víctima, Lizbeth Rodríguez, entre lágrimas de frustración y dolor, fue escuchada en el Congreso del Estado.

La gobernadora SANSORES SANROMÁN le niega el derecho de audiencia, al igual que su Secretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero, quien se encuentra en campaña adelantada por la gubernatura.

El Gobierno del Estado —siempre pragmático y apegado a sus “altos valores morales”— le ofrece para encubrir (en calidad de indemnización) el caso de violación tumultuaria lo siguiente:

Ponerle precio monetario al agravio

Definir la marca y modelo del automóvil último modelo

Ubicar el fraccionamiento para una residencia de alta plusvalía

Esta es una PERLA NEGRA de cómo se gobierna en Campeche y debe ser objeto de su atención, Sra. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de su indignación y acción inmediata, Sra. SECRETARIA DE LA MUJER, CITLALLI HERNÁNDEZ, para hacer justicia a una jovencita —próxima abogada— que ha sido destrozada no estéticamente, sino abominablemente, sin que su “siempre justiciera” gobernadora Layda Sansores Sanromán le preste atención. Sólo ha recurrido a la extorsión moral con dinero y bienes para intentar reparar un alma y dignidad mancilladas.

¿Sería igual de simple si se tratara de una hija, hermana, madre o nieta de su familia?

¿Se revisará el caso o solamente Laydita tiene ese privilegio que se le niega a dos mujeres campechanas?

¡De nuevo, DOS MUJERES VALIENTES DE CAMPECHE están exigiendo JUSTICIA, Sra. Presidenta!

¿Se atenderá el caso o no merecen atención?