EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 13 DE AGOSTO DE 2025

VACACIONA PESE A PÉSIMOS RESULTADOS.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan el sábado del creciente “Air Club” de morenistas que se dan la gran vida en Japón, España, Portugal, Holanda y otros países del primer mundo, valiéndoles madre el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a vivir en una “justa medianía” y en “humildad”. Reproducimos.

“Layda Sansores cambió la violencia creciente de Campeche por los canales de Ámsterdam. Mientras el narcomenudeo sube 141% y la extorsión se normaliza en su estado, la gobernadora prefiere pasear entre tulipanes. ¿El motivo? Visitar a su hija y nietas, exiliadas por ‘persecución política’, dice. La presidenta Claudia Sheinbaum la excusa, todos pueden vacacionar… sí, salvo que gobiernes un desastre. ¿Cuántos kilómetros más va a acumular Morena, bajo el liderazgo de Luisa María Alcalde, en las contradicciones de su austeridad premier? Bienvenida al club de viajeros VIP con recursos propios. ¡Ja!”

Ahora resulta que la familia de Layda Sansores padece persecución política. No tiene lógica la justificación del servil vocero. Si en verdad padeciera de un abuso de poder, no estaría la gobernadora abusando de la misma manera, persiguiendo a sus enemigos y críticos. Pero además, ¿usted considera que los nefastos resultados de la mandataria ameritan vacaciones, pese a que solo trabaja de martes a jueves?

SANSORES Y LAZARUS MALTRATAN POLICÍAS.

Los Rozones, de La Razón de México, comentan como “Humillan a policías en Campeche” por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, quien se niega a pagarles los bonos de ayuda escolar y vivienda desde hace cuatro años, y en represalia por haber protestado, los mandó a chapear el corralón municipal. Sintetizamos.

“Nos recomiendan echar un vistazo a lo que ocurrió en el municipio de ciudad del Carmen, Campeche, en donde el alcalde morenista, Pablo Gutiérrez Lazarus, ordenó el cese de tres policías y un castigo humillante para varios más, por atreverse a exigir un bono que se les debe desde hace cuatro años… Gutiérrez Lazarus siguió el ejemplo de la gobernadora Layda Sansores, quien ha despedido sin indemnización a más de 100 policías estatales como represalia por el paro que realizaron el año pasado en protesta por los malos tratos. Ahí el dato.”

Habrá que preguntar a la presidenta Sheinbaum ¿dónde quedó esa promesa de primero el pueblo”? ¿Por qué se tolera el abuso de los gobernantes morenistas? Habrá también que preguntar a Layda Sansores —cuando regrese de su lujoso viaje por Holanda— y a Pablo Gutiérrez, que han humillado y maltratado a los policías de Campeche, ¿con qué cara piensan pedirles su voto en 2027?