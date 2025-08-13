“EN CAMPECHE, LA GOBERNADORA  OBLIGA A PERIODISTAS A DISCULPARSE Y SOMETERSE A CENSURA” ADVIERTE YOHALI RESÉNDIZ

En el noticiero Despierta México, conducido por Yohali Reséndiz, el periodista y exdirector del diario Tribuna, Jorge Luis González Valdez, denunció que en Campeche se están aplicando medidas judiciales que atentan contra la libertad de expresión, encabezadas por la gobernadora Layda Sansores San Román. Recordó que recientemente el Tribunal Electoral ordenó a los comunicadores Carlos Martínez Camal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a Sansores por comentarios que consideró ofensivos, sumándose a su propio caso, en el que un juez le prohibió referirse a la mandataria y le impuso la revisión previa de contenidos antes de su publicación.

González Valdez, con más de 50 años de trayectoria y 30 como director de Tribuna, señaló que el medio suspendió su edición impresa debido a las presiones políticas y opera solo en plataformas digitales, aunque bajo el riesgo de desaparecer. Explicó que enfrenta múltiples demandas por daño moral bajo el argumento de que las publicaciones generan reacciones contra el gobierno, cuando en realidad —afirmó— se trata del hartazgo ciudadano ante el incumplimiento en empleo, infraestructura y seguridad, asegurando que la violencia ha crecido un 120 por ciento en la actual administración.

El periodista criticó que se utilice la bandera de violencia de género como herramienta judicial para acallar a la prensa, mientras la propia gobernadora lanza ataques e insultos en su programa “Martes del Jaguar”. Subrayó que este clima hostil hacia los medios ha alcanzado “niveles de bajeza” y resaltó el reciente pronunciamiento de la Suprema Corte que reafirma que la libertad de expresión de los periodistas debe tener el máximo nivel de protección y que sus juicios de valor no necesitan probar exactitud o veracidad, considerándolo un posible freno a los abusos de poder.