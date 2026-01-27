ORGANIZACIONES CIVILES ALERTAN SOBRE CRIMINALIZACIÓN Y EXPRESAN RECHAZO POR LA VINCULACIÓN A PROCESO DE ESTELA “N” TRAS VIOLENCIA VICARIA

Colectivas y organizaciones civiles de todo el país emitieron un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la secretaria Citlalli Hernández Mora y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para expresar su profunda preocupación por la reciente vinculación a proceso de Estela “N” en Coahuila bajo la figura de violencia vicaria. Las organizaciones advirtieron que este caso no debe analizarse de manera aislada, pues se inserta en un contexto nacional de desigualdad estructural, criminalización selectiva y falta de perspectiva integral en la impartición de justicia.

En su pronunciamiento, las colectivas destacaron que la violencia vicaria ha sido reconocida como un daño extremo para castigar y someter a las mujeres, particularmente en situaciones de violencia previa. Sin embargo, señalaron que su uso descontextualizado y punitivo contra una mujer constituye un retroceso grave en la protección de derechos y distorsiona el sentido de esta figura jurídica. Reprobamos cualquier intento de equiparar conductas sin un análisis profundo y con enfoque de derechos humanos, alertaron, pues esto vulnera el debido proceso y contribuye a la estigmatización de mujeres previamente violentadas.

Las organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales, ministeriales y legislativas a revisar este caso con rigor, sensibilidad y responsabilidad, garantizando procesos libres de prejuicios y evitando que figuras jurídicas creadas para proteger sean usadas para revictimizar. También convocaron a la sociedad a informarse y actuar, recordando que la defensa de los derechos humanos es una responsabilidad colectiva y que lo que hoy ocurre en Coahuila puede sentar un precedente para muchas más.