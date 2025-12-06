JORGE LUIS GONZÁLEZ VALDEZ REVELA A MILENIO LA CENSURA PREVIA Y LAS AMENAZAS AL PERIODISMO LIBRE POR PARTE DE LAYDA

Al agradecer el apoyo de la comunidad periodística en Campeche, a nivel nacional y de la sociedad campechana, en entrevista con la conductora de Milenio, Elisa Alanís Zurutuza, desde la Feria Internacional del Libro (FIL), el periodista Jorge Luis González Valdez resaltó que todos los medios han sido recipiendarios de la desafortuna de tener una gobernadora que no respeta la libertad de expresión ni utiliza los canales institucionales para aclarar las situaciones.

Sigo atado a demandas por daño moral, y me sentencian al pago de 2 millones de pesos, ya está asegurada mi casa, que la única propiedad que tengo y nunca he trabajado en ningún segmento del Gobierno, expuso, y añadió: “Fíjate lo curioso, agregó González Valdez, hay una publicación que hace la plataforma Tribuna, yo me jubilé hace 9 años, de una agencia, entonces tendría que demandar a la agencia, pero la agencia tiene una fuente que es la alcaldesa de la delegación Álvaro Obregón, donde estuvo la gobernadora como alcaldesa, y se refiere a la entrega 5 millones de pesos que se considera exagerada, y no se tiene en este caso que mutilar ni cambiar la información, porque la agencia tiene un nombre y no se deben cambiar las informaciones que se reciben, y de ahí me demanda el vocero”.

Después me llegan más demandas por daño moral pero no las recibo, pues no formo parte de ninguna plataforma, ya me jubilé. No sé cuántas demandas hay, porque generalmente las prenden en la puerta de la casa y yo generalmente no asomo, pues es reja.

-Oye Jorge Luis, interviene Elisa Alanís, hasta donde me quedé, tienes como un interventor para revisar tus publicaciones, ¿qué ha pasado con eso?

-Son violaciones a la Constitución demás te digo yo no formo parte de ninguna plataforma yo tengo un programa que se transmite los bienes en plataformas, porque en Campeche no hay medios y escrito en mi televisión y los noticieros de radio son muy escasos, y en este caso la gobernadora me denuncia por delito de incitación al odio, y sabes qué justifica el Ministerio Público, que hay publicaciones que yo autorizo, pero no soy ni partícipe de la información, sino es responsabilidad de una fuente o de un reportero pero me la atribuye a mí, y la incitación al odio es porque la publicación llevan respuestas de la sociedad, algunas espantosas, respondió.

Precisó que como medida cautelar se le prohibió ejercer el periodismo durante 2 años y se impuso vigilancia sobre su trabajo, lo que considera una violación directa a la libertad de expresión y al derecho al trabajo, criticó que, en este proceso, ha tratado con juezas en lo civil, penal, fiscalía y Ministerio Público, señalando que, aunque suelen hablar de agresividad masculina, él ha enfrentado decisiones particularmente duras provenientes de ellas.

Tras obtener un amparo, explicó que el Ministerio Público solicitó nuevas medidas que implicaban censura previa, al exigir que él y la plataforma digital de Tribuna enviaran sus contenidos a supervisores antes de publicarlos, algo prohibido por la Constitución. En ese contexto, la periodista Elisa Alanís recordó que la gobernadora “te ha dicho hasta de lo que no”, subrayando el nivel de hostilidad, y lo invitó a seguir compartiendo públicamente la evolución de su caso.