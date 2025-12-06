sábado, diciembre 6, 2025
DOS SICARIOS FUERON LOS QUE EJECUTARON A UNA MUJER EN TAXI EN CARMEN, CONFIRMA LA SPSC

Al recalcar que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) es la encargada de las investigaciones, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó que una mujer fue ejecutada esta mañana dentro de un taxi en Carmen.
Mediante un comunicado, la corporación revela que de manera preliminar, se sabe que 2 hombres a bordo de una moto fueron los responsables, tras cerrarle el paso al vehículo de alquiler. Uno bajó y disparó contra la víctima.

