CUANDO MARCHAN LOS CIUDADANOS HAY CIERRE DE CALLES Y GRANADEROS, PERO CUANDO MARCHA EL GOBIERNO ABREN EL ZÓCALO Y HAY PAZ, CRITICAN

A través de un video publicado en sus redes sociales, el diputado Ricardo Rubio expuso que la denominada “Marcha del Tigre” de la juventud morenista está financiada y operada por el Gobierno, mientras en la de la 15 N todos participaron en libertad y sin presiones contra el narcoestado, y por eso hubo golpeteo y deslegitimación oficial, así como cierre de calles, granaderos y bloque negro.

El legislador aseveró: “Cuando marchan los ciudadanos contra la violencia y el narcoestado hay golpeteó y deslegitimación oficial, cierran calles, lanzan a los granaderos y al bloque negro, pues no les gusta la exigencia de seguridad, pero cuando marcha el Gobierno abren el Zócalo, izan la Bandera, gozan de paz y obligan a participar a los funcionarios y a cada diputado le exigen una cuota de asistentes, quienes son beneficiarios de programas sociales y son presionados para asistir”.

La diferencia entre la “Marcha del Tigre” y la del 15 N, es que en una acuden en libertad y otra es pagada y operada por el poder, y la primera es de un domador y una demostración de fuerza pagada con los impuestos de todos, afirmó el legislador albiazul Ricardo Rubio.

