CASO TELEMAR ES NUEVA EMBESTIDA DEL GOBIERNO DE LAYDA CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Al recordar que la Fiscalía General del Estado de Campeche ordenó a la empresa periodística Telemar entregar información sobre el personal que redacta sus notas digitales, bajo advertencia de sanciones si no cumple, Fuerza Informativa Azteca (FIA) resumió que se trata de una nueva embestida contra la libertad de expresión que hace el Gobierno de Layda Sansores.

A través de un video, muestra un segmento de la entrevista al abogado Edwin David Trejo, quien expone que es estrategia similar a la utilizada contra el exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, y ese medio que hoy sólo es digital. También, aparece González Valdez exponiendo que lo lamentable es que como (la mandataria) tiene el control de los 3 poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la lleva a cometer atrocidades violatorias de la Constitución y de otras normatividades. “No cesan la persecución y el agobio”, criticó.