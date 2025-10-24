BALEAN A QUEMA ROPA A TAQUERO; ATACANTES HUYEN EN MOTOCICLETA

Momentos de terror se vivieron en la cabecera municipal de Hopelchén cuando sujetos a bordo de una motocicleta negra, con cascos cerrados, dispararon a quema ropa contra un taquero dentro de su propio local ubicado en una vivienda de la colonia Magisterio, sobre la avenida Manuel Crescencio García Rejón.

La víctima, identificada como “Balta”, fue atendida por los Paramédicos Voluntarios en Emergencias, quienes lo encontraron aún consciente tras recibir los impactos de bala. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras los agresores escapaban del lugar sin dejar rastro.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones ni se ha revelado el posible móvil del ataque, aunque las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar a los responsables.