NO MÁS TRATO DESIGUAL FRENTE A CAMARONEROS, YA MERECEMOS ALGO MÁS: RIBEREÑOS

-“Ellos reciben $7 mil 500 de ayuda y apoyos de los que nosotros carecemos desde hace muchísimos años, como la gasolina”

A un año de haber recibido el último pago del programa de Baja Captura —4 mil pesos—, pescadores ribereños de Campeche acudieron a las oficinas de la Secretaría de Pesca para exigir información sobre los adeudos y denunciar trato desigual frente a los pescadores camaroneros, quienes reciben 7 mil 500 pesos y cuentan con apoyos de los que ellos carecen desde hace muchísimos años, como el de la gasolina.

“Así como usted toca el tema de que somos de segunda o de primera, prácticamente así lo vemos nosotros”, se quejó José Arceo, líder del Comité de Pescadores del Camino Real Nelson Barrera, en representación de los hombres del mar que lo acompañaron en la protesta.

Explicó que mientras los pescadores ribereños utilizan su propio equipo —motores, redes y lanchas— y solventan los gastos de reparación o combustible con recursos propios, los camaroneros son únicamente tripulantes, por lo tanto, no invierten en equipos ni asumen costos, pues el armador cubre el diésel y los bastimentos.

“A ellos los apoyan con el diésel y a nosotros ya nos dejaron de apoyar. Hace muchísimos años que no nos dan gasolina”, denunció Arceo, y afirmó que recibían apoyos insuficientes que hoy han desaparecido por completo, pero “ya merecemos algo más”.