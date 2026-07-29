EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 29 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS MULTIPLICANDO LA POBREZA.

¿Recuerda usted que el año pasado Layda Sansores festejó en su show del Jaguar haber sacado de la pobreza a más de 120 mil campechanos y de la pobreza extrema a 57 mil? En su desesperación por desaparecer TRIBUNA para que deje de publicar sus mentiras y fracasos —pues mantiene a Campeche en el peor decrecimiento económico de su historia—, manipuló una encuesta para aparentar “un logro”.

Resulta que la encuesta citada por Layda Sansores arrojaba que 347 mil 500 campechanos vivían en pobreza y pobreza extrema y que 232 mil 200 eran considerados “población no pobre y no vulnerable”. La suma de ambas cifras era de 579 mil 700 personas, pero según las proyecciones del Consejo Nacional de Población en 2025 la población de Campeche rebasaba los 960 mil, por lo que faltarían 400 mil campechanos por clasificar. ¿Dónde los escondió la gobernanta?

Si en 5 años ha sido incapaz de atraer inversiones y generar empleos formales para reactivar la economía, no estimuló el campo, ni la ganadería, ni la pesca, menos aún la apicultura, y de encima ocasionó el cierre de muchas empresas locales, ¿espera que los campechanos se traguen las mentiras de su “milagro”? Desde que Layda Sansores llegó al poder, los números no cuadran, el dinero no se ve invertido en ningún lado y estamos peor que antes. Que deje de mentir.

RESULTADOS Y CORRUPCIÓN ESTÁN A LA VISTA.

La columna Expediente se dio la tarea de corregirle la plana a Layda Sansores respecto a la encuesta de “Pobreza Multidimensional” realizada por el INEGI, pues mucha información relevante fue omitida en su Jaguar porque desnudaba el rotundo fracaso de su administración. Aquí se la refrescamos por si la mandataria gusta incluirla entre sus grandes “logros”.

“Dos de cada tres campechanos tiene al menos una carencia social y al menos uno de cada cuatro tiene hasta tres carencias sociales. Más de 484 mil no tiene acceso a seguridad social, casi 270 mil no tiene acceso a servicios de salud, más de 193 mil padece rezago educativo, 136 mil no cuenta con una vivienda digna, más de 272 mil cuenta con vivienda que carece de servicios básicos, y 160 mil (más del 15%) padece desnutrición”. Números alarmantes que exhiben el fracaso del corruptísimo gobierno de Layda Sansores.

¿Será que este sábado la octogenaria mandataria finalmente hable con la verdad y asuma su responsabilidad en este fracaso sexenal? ¿O al igual que su hermanita Laura preferirá bailar y cantar sensorialmente en vez de rendir cuentas a los campechanos? Sus resultados están a la vista: no los hay. Pero su corrupción también está a la vista, en pleno malecón, en su barquito multimillonario. ¡Qué tal!