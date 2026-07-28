“CREO FUE UNA CONFUSIÓN”, ARGUMENTA ANTONIO JIMÉNEZ TRAS ACUSACIÓN DE MARICELA FLORES

-Dice que siempre ha sido respetuoso con todas y todos los diputados, y que su comentario fue sobre criterios en procedimientos legislativos

Tras la acusación en su contra de la presidenta de la Mesa Directiva, Maricela Flores Moo, sobre amenazas de denuncia por violencia política de razón de género y juicio político, el pastor del Congreso, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, dijo que hay confusión, afirmó que nunca ha sido irrespetuoso y que su comentario sobre la iniciativa priísta fue por criterios en procedimientos legislativos.

Al subir a la tribuna, Jiménez Gutiérrez expresó: “No sólo con usted, sino con todas mis compañeras diputadas siempre he sido muy respetuoso en todos los términos y todos los espacios”.

Difiero mucho de lo que dijo en tribuna, agregó, y afirmó que se acercó al coordinador de Movimiento Ciudadano por criterios de procedimientos legislativos, y analizaron a qué comisión se iba a impulsar esta propuesta (del PRI sobre candidaturas comunes).