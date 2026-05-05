TRÁILER CHOCA CONTRA BARRERA METÁLICA Y QUEDA A MEDIO CRUCE EN LA AUTOPISTA CAMPECHE-CHAMPOTÓN; SÓLO DAÑOS MATERIALES

La tarde de hoy lunes se registró un fuerte accidente en la salida a la autopista Campeche-Champotón, donde una avería mecánica propició que el chofer de un tráiler con número económico 0324 perdiera el control de volante, chocara contra la barrera metálica y quedara a medio cruce.

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) valoró al conductor, quien no requirió hospitalización, en tanto agentes policiacos abanderaron la zona en espera de la grúa que remolcaría la pesada unidad, lo que afectó varios minutos el flujo vehicular.