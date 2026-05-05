“DE DÓNDE SACAN ESOS NÚMEROS”, “LOS HIJOS DEL PEJE EN QUÉ CLASE QUEDARON” Y “PREGÚNTENLE A ROCHA”, CONTRADICEN CIBERNAUTAS A LAYDA

CIRCULAN EN REDES: “No sé de dónde sacan esos números”, “Sólo hacen una apariencia social”, “¿Los hijos del Peje en qué clase quedaron” y “Se nota, pregúntenle a Rocha y a Noroña”, fueron respuestas de algunos cibernautas a la publicación de la gobernadora Layda Sansores donde presumió que en los últimos años la clase media ha crecido en América Latina, y México destaca con un avance significativo “gracias a las políticas de bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Con términos muy fuertes un cibernauta aseveró su desacuerdo con la mandataria estatal, al escribir: “Se sacan del fundillo esas cifras. Nunca antes habían castigado tanto a la clase media, que ya casi nos sentimos en la pobreza. El dinero no ajusta para nada y sigue subiendo todo, más impuestos, tenemos que pagar servicios médicos privados porque el Seguro Social no se da abasto, así que no sé de dónde sacan esos números…”.

Uno más se expresó en término similar: “Hdspm sólo están haciendo una apariencia social. Con algo insostenible como son las limosnas del bienestar, las cuales ya duplicaron la deuda en 8 años y están creando una súper crisis económica a mediano y corto plazo”, y otro en tono irónico preguntó: “Los hijos del Peje en qué clase quedaron?”.

No faltó quien aludiera al escándalo en Sinaloa, al señalar: “Se nota el crecimiento, si no pregúntenle a Rubén Rocha Moya o a Gerardo Fernández Noroña”, y tampoco la queja por el incremento de impuestos y las dificultades económicas en los hogares mexicanos que contradicen las cifras alegres de la 4T, con: “Pues tal vez para eso pagan los dichosos programas, para mantener a la gente literalmente. Y como trabajadores qué beneficios tenemos? A todo le suben los impuestos, cada día alcanza menos para la comida…”.