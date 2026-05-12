CANAIPESCA ALERTA SOBRE EL IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS EN TEMPORADA DE CAMARÓN

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipesca) en Campeche, Francisco Romellón Herrera, advirtió que los posibles efectos de la contaminación por hidrocarburos podrían afectar en la próxima temporada de la reproducción del camarón en las costas campechanas, un tema que ha sido denunciado por pescadores locales.

Aunque reconoció que el problema de la contaminación por hidrocarburos es real, y que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya ha admitido los hechos, subrayó la importancia de contar con evidencias contundentes.

El presidente de Canaipesca expresó su temor de cara a la próxima temporada, debido a que el ciclo biológico del camarón es sensible a la contaminación, ya que sus huevos flotan en alta mar y las corrientes marinas los trasladan hacia las costas, los manglares y las lagunas.

Romellón Herrera agregó que, como medida preventiva, ya han presentado oficios y escritos ante las autoridades para evitar un impacto negativo en la pesca. Respecto a las evidencias fotográficas de hidrocarburos presentadas por pescadores, el presidente de Canaipesca confirmó que el derrame es un hecho, y destacó que Pemex ha reconocido el problema, algo poco frecuente.