SMAPAC RESTABLECE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BELLAVISTA Y COLONIAS ALEDAÑAS

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) informó a la ciudadanía que se restableció el servicio de agua potable en el sector Bellavista y en las colonias aledañas, luego de concluir las acciones de rehabilitación e interconexión en la zona.

En la colonia San José el Alto, se realizó la sustitución de 48 metros lineales de tubería y la rehabilitación de nueve tomas, lo que permitió mejorar el abasto de agua en esta área. Además, se sustituyeron 114 metros lineales de tubería en otras partes de la colonia, y se rehabilitaron 14 tomas más. También se llevó a cabo una interconexión en la calle 104 por calle 105, que permitió optimizar el flujo de agua en esa zona.

Actualmente la colonia San José el Alto, las calles 104, Benito Juárez, 105 y 10 B; y en la colonia Bellavista, la Avenida Morazán, ya cuentan nuevamente con el servicio de agua potable. La dependencia aseguró que los trabajos continuarán en las áreas donde aún no se ha restablecido completamente el servicio.