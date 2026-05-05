¡EL AFA BAJO AMENAZA! FALTA DE VIGILANCIA Y PLEITO ENTRE PERSONAS ARMADAS ENCIENDE ALERTA ENTRE LOCATARIOS; EXIGEN QUE INTERVENGA PABLO

Cuidad del Carmen.- Una riña registrada el pasado fin de semana en el interior del mercado público Alonso Felipe Andrade (AFA) encendió las alertas entre locatarios, quienes denuncian falta de vigilancia y presencia constante de personas armadas, ante lo cual exigen la intervención del alcalde Pablo Gutiérrez para enviar vigilancia policiaca permanente.

Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios, informó que el incidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando 2 hombres discutieron y uno de ellos sacó un cuchillo, lesionando a su oponente, quien respondió de la misma manera.

Señaló que este tipo de situaciones no es aislado, pues han detectado que muchas personas que permanecen dentro del mercado, principalmente indigentes, portan armas punzocortantes y en algunos casos de fuego.

Ante ello, locatarios iniciaron la recolección de firmas para solicitar formalmente a la administración del mercado y al alcalde Pablo Gutiérrez la presencia permanente de la Policía Municipal, pues los vigilantes no tienen facultades ni preparación para intervenir ante este tipo de situaciones.

“Necesitamos una guardia policiaca dentro del mercado, porque es un foco rojo. Hay gente armada y se pone en riesgo tanto a los clientes como a los locatarios”, expresó Simón Díaz, y denunció que los rondines policiales no son efectivos, ya que únicamente se limitan a recabar firmas sin garantizar presencia real en la zona.

También señaló problemas constantes con personas que piden dinero y alteran el orden, principalmente en el área de comida, lo que afecta la experiencia y ahuyenta a los clientes.