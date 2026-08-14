“SE REPARTE EL PRESUPUESTO COMO EL AMOR A LOS HIJOS”: ADDA SOLÍS; SE NIEGA A REVELAR CUÁNTO SE HA DESTINADO A LA PROMOCIÓN DE CARMEN

Campeche.- Al ser cuestionada por la diputada de Morena, Dalila Mata, sobre el total de presupuesto invertido en la promoción de Ciudad del Carmen, la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, se limitó a señalar que “el recurso se reparte por igual entre los 13 Municipios…, como el amor a los hijos”, y no dio cifra.

Tras la pregunta concreta, la funcionaria apoyó los brazos en la mesa, colocó una palma de la mano sobre la otra y contestó: “El presupuesto que tenemos se divide en los 13 Municipios, es como cuando preguntas a quién quieres más, y cuando amas a Campeche es como los hijos, son diferentes y especiales, pero el amor se distribuye”.

La legisladora insistió: “¿Entonces no hay importe destinado para Carmen?”, a lo que Solís Peniche repitió: “Se distribuye en los 13 Municipios”.

Ante la insistente negativa de la funcionaria, la diputada soltó con ironía: “Muchas gracias, secretaria”.