CON 54 COLONIAS DE ABEJAS MUERTAS Y 224 INTOXICADAS… ¡LA SDA AÚN NO SABE QUÉ LO PROVOCÓ!

-Aún trabajamos para integrar un protocolo que establezca responsabilidades y determine qué ocurrió: Roxana Rivera

Campeche.- La muerte de 54 colonias de abejas y la intoxicación de otras 224 en comunidades de Campeche pusieron otra vez bajo cuestionamiento el uso de agroquímicos en el campo, mientras la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) asegura que todavía necesita determinar con precisión qué provocó las afectaciones.

Roxana Lizbeth Rivera Peña, titular de la SDA, informó durante su comparecencia que 16 productores de las localidades de Suc-Tuc y Ukum resultaron afectados, con un total de 18 apiarios y 278 colmenas involucradas, de las cuales 224 fueron clasificadas como intoxicadas y 54 como colonias muertas.

La dependencia sostiene que no todas las colmenas intoxicadas están perdidas y que podrían recuperarse mediante alimentación y manejo especializado, pero la Secretaría aún no establece públicamente una causa definitiva.

Rivera Peña explicó que las autoridades tuvieron que levantar evidencias, realizar muestreos biológicos y enviar las muestras a un laboratorio certificado para determinar si la muerte de las abejas estuvo relacionada con intoxicación.

La funcionaria señaló que la SDA trabaja con la Semabicce, la Fiscalía, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y otras autoridades para integrar un protocolo que permita establecer responsabilidades y determinar qué ocurrió en los apiarios afectados.

Mientras se esperan los resultados, la estrategia anunciada se concentra en talleres para el uso adecuado de agroquímicos, recolección de residuos químicos y métodos de control biológico en cultivos como la soya, considerada de alta demanda de productos químicos.