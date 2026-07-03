HOSPITAL GENERAL 01 DEL IMSS DE CAMPECHE DEJA SIN ESTUDIOS A PACIENTES POR FALTA DE INSUMOS BÁSICOS

TRAS HACERLOS ESPERAR HORAS, EL PERSONAL AVISA SIN DAR FECHA PARA REANUDAR EL SERVICIO

Derechohabientes del Hospital General de Zona (HGZ) número 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad capital campechana denunciaron que, tras permanecer formados desde la madrugada para realizarse estudios de laboratorio, les informaron que no serían atendidos debido a la falta de insumos.

De acuerdo con los afectados, el hospital carece de materiales básicos para la toma de muestras sanguíneas, entre ellos tubos, jeringas, ligas y alcohol, indispensables para efectuar análisis clínicos.

El personal informó a los usuarios que los estudios fueron suspendidos porque el IMSS no había suministrado los insumos necesarios, y no dio fecha para la reanudación del servicio ni una solución inmediata para los pacientes afectados.

Vía: Así es Campeche Noticias.